إلغاء قرار طرد مدافع ويستهام وعقوبة الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلغاء قرار الطرد الذي ناله اللاعب فابيان بالبوينا مدافع ويستهام خلال مبارات الفريق أمام تشيلسي ، والتي انتهت بفوز الأخير 1 / صفر يوم السبت الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تقرر إلغاء عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات ، والناجمة عن طرد اللاعب في هذه المباراة ، حيث نجح استئناف اللاعب ضد العقوبة وتأكد أن قرار الطرد لم يكن صائبا ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) .

وكان الحكم كريس كافاناج ، الذي أدار المباراة ، طرد بالبوينا في الدقيقة 81 بعد التحام مع بن تشيلويل لاعب تشيلسي عندما حاول لاعب ويستهام إبعاد إحدى الكرات.

وبهذا ، يستطيع بالبوينا المشاركة في مباراة ويستهام أمام مضيفه بيرنلي يوم الاثنين المقبل بالدوري الإنجليزي كما يستطيع المشاركة في مباراتي الفريق التاليتين أمام إيفرتون وبرايتون.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيانه اليوم الثلاثاء : "ألغت لجنة تنظيمية مستقلة إيقاف فابيان بالبوينا ثلاث مباريات بعد استئناف ناجح أكد أن الطرد كان تعسفيا".

ولم يتسرع كافاناج في اتخاذ قرار الطرد ، ولكنه اتخذ القرار بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) حيث وجه بعدها بطاقة حمراء إلى اللاعب لطرده من الملعب.

ووصف ديفيد مويس المدير الفني لويستهام واقعة الطرد بأنها سيئة للغاية.