إنفانتينو: كأس العرب ستكون شاهد عيان على ما ستقدمه قطر في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أبدى السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثقته في أن بطولة كأس العرب لمنتخبات لكرة القدم، التي ستستضيفها قطر خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل ستكون نسخة إستثنائية .

وتحدث رئيس فيفا في كلمة على هامش قرعة بطولة كأس العرب قائلا : ”انه من دواعي سروري التواجد في هذه القرعة وحضور هذه اللحظة التاريخية .

وقال رئيس الفيفا: " اود ان اشكر قطر على الاستضافة وإقامة قرعة البطولة في دار الاوبرا بالحي الثقافي /كتارا/، واشكر الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ، ورئيس اتحاد الكرة القطري وكل الضيوف وعلى راسهم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل ثاني رئيس الاتحاد الآسيوي، وممثلي فيفا ورئيس الاتحادين الافريقي والعربي أيضا ، وكل ممثلي الاتحادات العربية ال23 ".

وتابع إنفانتينو قائلا : "النسخة المقبلة من كأس العرب ستكون مميزة لانها الاولى من نوعها التي تقام بمشاركة كل المنتخبات العربية" .

وتابع قائلا : "ستكون البطولة شاهد عيان على ما ستكون عليه نسخة مونديال 2022 ، وأعتقد أن الامور على ما يرام من حيث التحضيرات لتنظيم هذا الحدث ، وقطر قامت بما عليها لاستضافة بطولة كأس العرب تحت اشراف فيفا وانا واثق انها ستكون الامثل والاجمل من كل النواحي" .

واختتم إنفانتينو حديثه مؤكدا أن " البطولة فرصة للاحتفال بالاخوة والمودة وهذه هي الرسالة التي يمكن ارسالها للعالم كله من خلال بطولة كأس العرب ولتكون هذه النسخة هي الاعداد الأمثل لمونديال 2022 ".