الخليج 365 يكشف كواليس أزمة ما قبل مباراة المصري والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

شهدت مباراة المصري والأهلي المقامة على ملعب إستاد الإسكندرية في بطولة الدوري المصري الممتاز أزمة في عدم دخول الصحفيين ومخرج اللقاء.

ووفقا لمراسل الخليج 365، كانت هناك مشكلة مع محمد نصر مخرج مباراة المصري والأهلي وكانت المباراة مهددة بعدم إذاعتها، لكن تم حل الأزمة.

وأرسلت شعبة المصورين الصحفيين كشفا بأسماء الصحفيين والمصورين المقر حضورهم المباراة، لكن الأمن منع دخول بعض الصحفيين بسبب عدم وجود أسمائهم.

وشدد أمن إستاد الإسكندرية على دخول أعضاء نقابة الصحفيين فقط، واقتصر الدخول على الصحفيين والمصورين من أعضاء النقابة فقط.

ويلتقي الأهلي أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.