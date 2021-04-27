أبو تريكة: مباراة مصر والجزائر فرصة لتلطيف الأجواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، عن سعادته بوقوع منتخب مصر في مجموعة واحدة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب 2021 التي تحتضنها قطر في شهر ديسمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا في نسخته الأخيرة، مع انتظار المباريات التأهيلية لتحديد طرفي المجموعة الأخرين.

وقال أبو تريكة، في تعليقه على القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس": "سعيد بوقوع مصر مع الجزائر في مجموعة واحدة، وأتمنى لهما التوفيق مع لبنان وجيبوتي وليبيا والسودان".

وأضاف: "مباراة مصر والجزائر ستكون فرصة لتلطيف الأجواء والتأكيد على علاقة الود والاحترام والحب، كرة القدم وسيلة تجمع ولا تفرق".

وأوضح: "أحب الجزائر وأحب شعبها على المستوى الشخصي، بلد المليون شهيد، قمت بأكثر من زيارة للجزائر ووجدت كل الحب هناك".

وتابع: "ستكون المباراة فرصة لكلا المدربين لمعرفة كيفية التعامل مع بطولة كأس العرب، هل سيشاركون بالصف الأول أم سيتم عدم استدعاء المحترفين، لكنها فرصة أيضا لرؤية العناصر الشابة".

وتمنى أبو تريكة تتويج منتخب مصر بلقب البطولة قائلا: "إن شاء الله مصر تفوز بكأس العرب، مصر تمتلك جيلا مميزا، نحتاج للوقت والاستقرار، نحن 100 مليون مصري".

وأتم قائلا: "لو المنتخب لعب مباراة ضعيفة، الجميع ينتقده، لا يوجد فرصة للاستعداد مثل السابق، نمتلك جهازا فنيا مصريا جيدا، والمدير الفني حسام البدري يمتلك خبرات ولديه لاعبين مميزين".