لحظة بلحظة.. المصري 1- 1 الأهلي.. كهربا يُشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصوير ـ حازم جودة:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة المصري البورسعيدي ونظيره الأهلي، عند التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويدخل المصري المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 29نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 17 مباراة.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

وسط هجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - محمود عبدالمنعم "كهربا".

الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهرمحمد طاهر، ناصر ماهر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: سعيدو سمبوري، حسن علي، فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أحمد جمعة.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

بداية سريعة لأحداث الشوط الأول بمحاولة من فريق المصري السيطرة على مجريات المباراة ولكن رد عليها الأهلي في الدقيقة 3 بعرضية من محمد مجدي "أفشة" لزميله محمد شريف الذي حولها أعلى مرمى الفريق البورسعيدي.

وواصل الأهلي الضغط بعدها بتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 4 تصدى لها حارس المصري ليرد الفريق البورسعيدي بعرضية خطرة من لاعبه أحمد رفعت من يسار الملعب في الدقيقة 6 حولها زميله سانبوري برأسه أعلى المرمى.

في الدقيقة التاسعة عاد المصري لتشكيل خطوة بتسديدة من لاعبه حسن علي ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

في الدقيقة 11 تقدم الأهلي بهدف سجله لاعبه محمد شريف بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

حاول المصري معادلة النتيجة بالضغط على الأهلي لعل أخطر كراته بعد الهدف جاء في الدقيقة 16حين حول أحمد جمعة عرضية وصلته من يسار الملعب إلى جانب مرمى الشناوي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 25 إثر سقوطأكرم توفيق على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي لإسعافه ثم استُأنف اللقاء.

وفي الدقيقة 35: أرسل أحمد رفعت عرضية جديدة ولكن حولها زميله أحمد شوشه أعلى مرمى الأهلي، قبل أن يعود أحمد رفعت نفسه ولكن بتسديدة في الدقيقة 38 ولكنها مرت بجوار مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول تعادل عمر كمال عبدالواحد بهدف في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط بعدها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

انطلاق الشوط الثاني بمشاركة ديانج بدلاً من طاهر محمد طاهر وكهربا بدلًامن بيكهام.

الكرة الأولى لطاهر محمد طاهر جاءت في الدقيقة 52 بعد تمريرة من محمد مجدي "أفشة"ولكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى.

سيطرة من قبل لاعبي المصري على الدقائق الماضية أسفرت عن عرضية في الدقيقة 56 من يسار الملعب ولكن أخرجها دفاع الأهلي قبل أن يعود أحمد رفعت بتسديدة من يسار منطقة جزاء الأهلي ويتصدى لها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 62 أرسل أكرم توفيق عرضية حولها محمد شريف هدفًا ثانياً بمرمى المصري.

وفي الدقيقة 63 سدد ديانج تسديدة قوية مرت بجانب قائم المصري.

وفي الدقيقة 66: مرر محمد شريف الكرة داخل منطقة جزاء المصري لطاهر محمد طاهر ولكن تصدى لتسديدته حارس المصري.

وفي الدقيقة 68: احتج حسين الشحات على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء له بعد كرة مشتركة له مع لاعبي المصري داخل منطقة الجزاء.