عمر كمال ورفعت يقودان تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع 15 والتي تقام على ستاد الإسكندرية.

ويقود الثلاثي عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت وأحمد جمعة، خط هجوم الفريق البورسعيدي أمام الأهلي.

ويتكون تشكيل المصري من:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: سعيدو سمبوري، حسن علي، فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أحمد جمعة.