قرعة بطولة كأس العرب.. مصر في مواجهة الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية الاتحاد الدولي "فيفا"، عن وقوع المنتخب المصري في صدام مع نظيره الجزائري.

وجاءت نتيجة القرعة على النجو التالي:

المجموعة الأولى: قطر "مستضيف البطولة"- العراق - الفائز من (عمان والصومال)- الفائز من (البحرين والكويت).

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات- سوريا- الفائز من (اليمن وموريتانيا).

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية- الفائز من (الأردن وجنوب السودان) - الفائز من (فلسطين وجزر القمر).

المجموعة الرابعة: الجزائر- مصر- الفائز من (جيبوتي ولبنان)- الفائز من (ليببا والسودان)

تصنيف المنتخبات:

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.