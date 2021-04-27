شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي بمجلس ادارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس ادارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" بعد اعادة تشكيله بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفي بداية اللقاء وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لمجلس الادارة السابق، مؤكداً أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تدعم بشكل كامل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، كما تدعم التعاون مع المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها سواء على الرياضيين أو غيرهم.

تناول اللقاء، وضع التصور النهائي لإنشاء الأكاديمية الإفريقية لمكافحة المنشطات بمصر، والتي تعتبر من أهم مراكز التوعية والتدريب بهذا المجال، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة سبل الدعم المصري للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، وكذلك متابعة إنهاء إجراءات الحصول علي الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية للمعمل المصري للمنشطات.

كما تناول اللقاء متابعة تطبيق الأكواد الخاصة بالمنشطات، والتجهيز لاستقبال رئيس الوكالة الدولية خلال شهر يونيه المقبل لجمهورية مصر العربية.