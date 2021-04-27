شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: قلقان على الأهلي من خط الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع الاهلي السابق، أن خط دافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكون نقطة ضعف الفريق خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«قلقان على النادي الأهلي من خط الدفاع خلال مباراة المصري، في ظل حالة عدم الانسجام بين رباعي الدفاع، خاصة أن معظم اللاعبين ليسوا في مستواهم الفني لعدم مشاركتهم بشكل أساسي منذ بداية الموسم الجاري».

وأضاف :«رباعي خط الهجوم في الأهلي، سيكونوا هم الأوراق الرابحة خلال المباراة، خاصة بعدما استعاد حسين الشحات، مستواه الفني، فضلاًا عن تألق محمد شريف».

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.