شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يجري فحوصات طبية في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء محمود حمدي الونش مدافع الفريق، مجموعة من الفحوصات على هامش مران اليوم الثلاثاء.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن «الونش تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة أمس أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز».

وأضاف طبيب الزمالك: «محمود حمدي الونش سيخضع لبرنامج علاجي وطبي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، موضحا أن الإصابة بسيطة، ولن نحتاج لفحص بالأشعة». وأكد محمد أسامة طبيب الفريق سلامة اللاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.