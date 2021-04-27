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أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك بسبب الاصابة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بعد إصابته في عضلة السمانة.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم قام بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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