شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك بسبب الاصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بعد إصابته في عضلة السمانة.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم قام بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.