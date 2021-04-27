شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين.. تدريبات تأهيلية للأساسيين أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشرح المدير الفني للزمالك للاعبين برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مواجهة أمس أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الثلاثاء.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خوض اللاعبين الأساسيين مجموعة من التدريبات التأهيلية فقط، حرصاً على عدم تعرضهم للإرهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.