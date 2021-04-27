شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «كهربا لازم يفوق نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، عن رؤيته الفنية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يخوض مباراة المصري بتشكيل اضطراري، بسبب الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة».

وأضاف :«الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، مضطر يخوض المباراة بهذا التشكيل، بسبب الغيابات»، موضحًا :«حسين الشحات، مستواه تطور في المباراتين الماضيتين، ولكنه مازال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق الأحمر».

وواصل :«كهربا، لديه إمكانيات كبيرة، ولكنه لازم يفوق نفسه، هو بيلعب في النادي الأهلي، إذا لم يستغل الفرصة هيكون برة القلعة الحمراء، لذلك يجب عليه أن يبذل مجهود كبير في الفترة المقبلة».