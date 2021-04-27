شكرا لقرائتكم خبر عن اسامة نبيه يمنح تعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز بعد مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع إسلام جابر ومحمود عبد العزيز لاعبي الفريق وذلك على هامش التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وشهدت جلسة نبيه ولاعبي الفريق، قيام المدرب العام بمنح الثنائي بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.