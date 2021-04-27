شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة ترفيهية للاعبين في ختام مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات الترفيهية وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء والمقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت فقرة التدريبات الترفيهية، تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ولعب الكرة باليد، حيث تم التركيز على سرعة رد فعل اللاعبين والضغط على المنافس في وضع الحركة والثبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.