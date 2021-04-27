شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونامونجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيم اليوم، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل نامونجو ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بعد ضمان التأهل للدور ربع النهائي للبطولة التي حل الفريق وصيفًا في نسختها السابقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين، في اللقاء حيث سيظهر بيراميدز باللون الأسود الكامل فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الرمادي الكامل، فيما سيظهر الفريق الضيف نادي نامونجو باللون الأصفر في الأبيض ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني وليد مهدي، مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال.