شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نامونجو التنزاني يرشح بيراميدز والرجاء لنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح حمد سليمان، المدير الفني لفريق نادي نامونجو التنزاني، ناديي بيراميدز المصري والرجاء المغربي، لمواصلة مشوار بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية والوصول للمباراة النهائية للبطولة والمنافسة على اللقب القاري.

وقال المدير الفني في مؤتمر مباراة فريقه أمام بيراميدز بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، إن الفريقين يمتلكان مجموعة رائعة من اللاعبين ومنظمان لأقصى درجة ويمتلكان الخبرات المطلوبة للبطولات القارية، ولديهما وفرة من اللاعبين في مختلف المراكز ولذلك أتوقع مواصلتهما المشوار حتى الوصول للنهائي.

أوضح المدرب أنه يتوقع أن تكون مباراة فريقه أمام بيراميدز غاية في القوة والإثارة خاصة أن الضغط غير موجود على الفريقين بعد ضمان بيراميدز التأهل لربع النهائي، وخروج نامونجو من المجموعات، وبالتالي لن تكون هناك أي ضغوط وسيلعب الفريقان كرة قدم من أجل المتعة ولذلك يتوقعها مباراة قوية ومثيرة.

وأكد المدرب أنه رغم عدم تحقيق فريقه أي فوز في دور المجموعات وعدم حصد أي نقطة إلا أنه سعيد بالمشاركة للمرة الأولى في هذا الدور المتقدم من البطولة والذي منح اللاعبين المزيد من الخبرات، موضحا أن فريقه يتطلع للمشاركة مرة أخرى مستقبلا في البطولة، ويتمنى أن يحقق أولى نقاطه في القاهرة في لقاء الغد.