شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: أي فريق بيلاعب الأهلي لازم يستغل ضعف خط الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع النادي المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباراة اليوم لن تكون سهلة على الإطلاق على النادي الأهلي، في ظل ثبات مستوى فريق المصري منذ بداية الموسم الجاري، وتواجده في المربع الذهبي للدوري».

وأضاف: «المصري يخوض مباراة الأهلي بنفس التشكيل الذي لعب به المباريات الماضية، ومن الممكن أن يلعب بطريقة لعب مختلفة»، مضيفًا: «أي فريق بيلاعب الأهلي لازم يستغل ضعف خط الدفاع، في ظل الغيابات التي ضرب الفريق الأحمر».

وتابع: «مشاكل خط دفاع الأهلي لم تظهر في مباراة انبي، لأن الفريق الأحمر ضغط على المنافس منذ بداية اللقاء، ونجح في إحراز هدفين»، مؤكدًا: «الأهلي سيلعب بنفس الطريقة في مباراة اليوم».