شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي: مواجهة النصر السعودي بمثابة النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، بعطاء لاعبيه وقتالهم بقوة ليحققوا الفوز على فولاد الإيراني، مشيراً إلى أن المباراة المقبلة أمام النصر بمثابة النهائي بالنسبة لهم.

وتصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط عقب تغلبه على فولاد الإيراني، الإثنين 1-0، وخسارة النصر صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط أمام الوحدات الأردني 0-1.

وقال المدرب الإسباني في حديثه بالمؤتمر الصحفى: «قدمنا مباراة رائعة، لعبنا مثل المحاربين لأن فولاد لعب بصورة جيدة خاصة في متابعة الكرة الثانية ورميات التماس والركلات الحرة، وكنا نعاني من السيطرة على الوقت بعد أن سجلنا».

وأضاف تشافي: «أنا سعيد للحصول على النقاط الثلاث، ولكن لست سعيداً بالطريقة التي أنهينا بها المباراة، قمت بعمل تعديلات تكتيكية في الشوط الثاني، وقد كنا نلعب بصورة جيدة، لكننا كنا بحاجة للتسجيل، أعتقد أن هذه كانت أفضل مباراة لنا في البطولة، فقد أظهر اللاعبون للجميع المستوى الحقيقي لنا ونافسوا بقوة أيضاً».