شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يقود تشكيل أهلي جدة أمام الاستقلال بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الأول الأساسي، أمام الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويأتي تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبدالباسط هندي – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – عبدالله حسون.

خط الارتكاز: ليوبومير فيجسا – نوح الموسى.

خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن غريب – إدريس فتوحي – سلمان المؤشر.

خط الهجوم: عمر السومة.