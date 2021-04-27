شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر .. مشاهدة الأهلي و المصري اليوم الثلاثاء 27-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الثلاثاء 27-4-2021

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الثلاثاء 2704-2021 عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الأهلي في هذا اللقاء لملاحقة الزمالك، وستتم إذاعة المباراة بين الأهلي والمصري على شبكة أون سبورت المالك الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام المصري 27-4-2021

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

دفاعا - سعد سمير- رامي ربيعة - أحمد رمضان - أحمد كوكا.

وسطا - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي قفشة.

هجوما - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.