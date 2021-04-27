شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي .. موسيماني يهاجم المصري بكهربا وشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة المصري بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير، كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي- محمد هاني- ديانج- ياسر إبراهيم- مروان محسن- صلاح محسن، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، وناصر ماهر.

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لمواصلة الضغط على منافسه الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري المصري والذي خاض مواجهتين أكثر.