شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال»: أسعى للقتال على ألقاب البطولات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى ، المصنف الثانى عالميا، أن الفوز بصعوبة 6-4 و6-7 و7-5 على ستيفانوس تيستيباس، فى نهائى بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، قد يجهزه لمعارك أطول خلال موسم البطولات الأوروبية على الأراضى الرملية. وتعرض اللاعب البالغ عمره 34 عاما، الذى عزز رقمه القياسى بحصد لقب بطولة برشلونة للمرة 12، لإصابة فى الظهر فى ملبورن هذا العام، قبل أن يخسر أمام تيستيباس فى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة، وبعد فترة من الغياب عاد نادال- الحاصل على 20 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى- إلى الملاعب فى مونت كارلو هذا الشهر وبلغ دور الثمانية.

وحسم نادال اللقاء بعد ثلاث ساعات و38 دقيقة من اللعب، وهى أطول مباراة نهائية يحسمها الأفضل فى ثلاث مجموعات ببطولات المحترفين منذ توفر نظام الإحصاءات فى 1991 وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للعبة.

وقال نادال، فى تصريحات صحفية: «لم يكن بوسعى خوض الكثير من المباريات التنافسية فى الأشهر الأخيرة. إنه من الصحيح أن مثل هذه المباريات تجعلنى أشعر بأنى أفضل بدنيا وأجهز لخوض صراعات طويلة».

وأضاف: «أعتقد أنه كان بوسعى اللعب بشكل أفضل على مدار الأسبوع بأكمله خلال كل مباراة، واليوم كنت أفضل قليلا من الأمس. لدى فرصة لمواصلة التحسن. لم أكن مثاليا».

وتابع: «أعتقد أن بوسعى اللعب بشكل أفضل مما أقدمه على الأراضى الرملية، وأتمنى أن يساعدنى هذا الفوز على تحسين مستواى بعض الشىء، حيث أحتاج إلى القتال على ألقاب البطولات المقبلة التى سأخوضها».