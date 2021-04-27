شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: استمتعوا بأداء لاعبى «السيتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، بالأداء الجماعى لفريقه، والدور المهم الذى يقوم به البلجيكى كيفين دى بروين فى «منظومة اللعب»، وذلك قبل مباراة باريس سان جيرمان فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، فى تصريحات لقناة «بلوس»، الفرنسية: «الأداء الجماعى الجيد لفريقه ربما يقوده هذه المرة إلى أول نهائى فى دورى الأبطال بعد 10 سنوات من الغياب».

ولم يفز جوارديولا بدورى أبطال أوروبا منذ 10 سنوات، بعد أن حصل عليه مع برشلونة عام 2011، حيث فشل فى الفوز بها عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ. واعترف بيب بأن فريقه لا يضم لاعباً يمكنه وحده أن يصنع الفارق ويحقق الفوز للفريق، مثلما هو الحال بالنسبة لميسى ورونالدو ومبابى ونيمار، ولكنه أكد فى الوقت نفسه أن متوسط أداء لاعبيه مرتفع جداً، ويجعل أى بديل لا يختلف نهائياً عن أى لاعب أساسى، وأن أى تغيير لا يتسبب فى حدوث انعدام توازن فى الفريق.

وعندما سئل جوارديولا عن صانع الألعاب البلجيكى كيفين دى بروين، قال: «افتحوا شاشات التلفاز واستمتعوا، وعندما يطلب منى الحديث عن اللاعبين وأدائهم تكون إجابتى دائماً واحدة (افتحوا تليفزيوناتكم وشاهدوا اللاعبين واستمتعوا بأدائهم)».

وأضاف: «دى بروين أشبه برمانة الميزان، التى تضبط الفريق فى اللعب والتمرير السليم»، وقارنه بالنجم الإسبانى أندريس إنيستا الذى لعب تحت قيادته فى برشلونة.

بيب جوارديولا - صورة أرشيفية

وأشار جوارديولا إلى أن مواطنه الإسبانى إريك جارسيا، مدافع السيتى، مواطنه، نجح فى تنفيذ مخططه، برفضه تمديد عقده مع مانشستر سيتى، ليحقق حلمه بالعودة إلى مسقط رأسه فى برشلونة، الموسم المقبل، مضيفا أنه سيوقع للبارسا قريبا.

وقال جوارديولا، فى تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية: «جارسيا أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لى.. أود أن يكون لدى 15 نسخة منه».

وينتهى عقد جارسيا مع مانشستر سيتى بنهاية الموسم الجارى، وسط أنباء تفيد بأنه سيعود لبرشلونة، فى صفقة مجانية، بعدما رحل عن النادى الكتالونى فى صيف 2017، لكنه لم يحصل على فرصة كبيرة مع الفريق الإنجليزى.

وكان صاحب الـ20 عاما قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الفريق الكتالونى فى سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن الاختلاف حول الأمور المادية بين «البارسا» والسيتى حال دون إتمام الصفقة، والآن وبعد فشل كل محاولات إقناعه بتأمين مستقبله فى ملعب «الاتحاد»، أصبح من حقه التوقيع لناديه السابق فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفى المقبل.