شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني سيناقش منصب مدرب المنتخب مع فليك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء، أنه سيبدأ محادثات مع هانزي فليك عقب الإعلان عن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم، لخلافة يواكيم لوف مدرباً للمنتخب الألماني.

وقال متحدث باسم الاتحاد في تصريح لوكالة «سيد» التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية: من المعروف أن هانزي فليك يحظى بتقدير كبير من قبل الاتحاد. يمكننا أن نؤكد أنه في هذا السياق سنجري الآن مناقشات معه ومع مسؤولي بايرن.

وأوضح المتحدث أنه: في الوقت الحالي لن نقوم بأي تعليقات أخرى على بقية الإجراء حيث سنقوم أولاً بالتنسيق داخلياً مع جميع الأطراف المعنية، بكل عناية وهدوء لازمين.

وفتح طريق فليك إلى الإدارة الفنية للمنتخب منذ الإعلان صباح الثلاثاء عن إنهاء عقده مع بايرن في نهاية الموسم، بناءً على طلبه، بسبب خلافات مع المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش.

وأعلن العملاق البافاري المتوج بالألقاب الثمانية الأخيرة في البوندسليغا الثلاثاء رسمياً عن التعاقد مع المدرب الشاب للايبزيغ يوليان ناغلسمان (33 عاماً) لخلافته.

وكان الاتحاد الألماني شدد منذ أسابيع عدة على عدم رغبته في التفاوض من مدرب

ما زال مرتبطاً بعقد مع فريقه. كما استبعد دفع تعويض لحسم الصفقة.

وسيخلف فليك الذي يعتبر الخيار الأول للاتحاد الألماني، يواكيم لوف الذي أعلن في مارس الماضي أنه سيترك منصبه مدرباً للمانشافت عقب نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، وذلك بعد خمسة عشر عاماً على رأس الإدارة الفنية لأبطال العالم 2014.

ويعرف فليك جيداً المنتخب الألماني، بعدما عمل مساعداً للوف لمدى 12 عاماً (2006-2014) توجها بلقب مونديال البرازيل 2014.