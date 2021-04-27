شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائز بجائزة البصمة الرياضية الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تعلن مؤسسة وطني الإمارات في حفل خاص بمتحف الاتحاد مساء الأربعاء، أسماء الفائزين بالفئات الاثنتي عشرة للدورة الثامنة لـ«جائزة وطني الإمارات للعمل الانساني 2021» تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

ويترقب الجميع الإعلان عن اسم المؤسسة الفائزة بالدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة.

وكان مجلس دبي الرياضي قد وجه الدعوة للأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي المساهمات في العمل الانساني ودعم نشر ممارسة الرياضة للترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية ونيل شرف الفوز بهذه الجائزة الوطنية المهمة التي تعزز قيم العمل الانساني والتطوعي في المجتمع ضمن محور التنافس: (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وتمت إضافة جائزة البصمة الرياضية إلى فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الانساني» منذ الدورة السابعة وذلك تقديراً لدور الرياضة في حركة المجتمع وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يدعمون متطوعي نشر ممارسة الرياضة ويوفرون لها الأجواء والإمكانيات لتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة فيها واعتبارها أسلوب حياة حيث تحظى بأهمية كبيرة في المجتمع وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي تؤكد وتعمل على جعل الرياضة أسلوب حياة باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية.