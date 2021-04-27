شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وشرطة دبي يتصدران دوري الكرة الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مواجهات الجولة الثانية لبطولة دوري كرة القدم الشاطئية، بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعة الثانية، في المباراة الأولى حقق فريق أيه أف سي الفوز بالركلات الترجيحية على فريق شباب الأهلي (2) بثلاثة أهداف لهدف، بعد أن انتهت أشواط المباراة الثلاثة والإضافية بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتمكن فريق شرطة دبي من تحقيق الفوز على فريق الرايس سنتر بتسعة أهداف مقابل أربعة، وفي المباراة الثالثة والختامية للجولة الثانية، تمكن فريق دي أكس بي من تحقيق الفوز على فريق اتحاد كلباء بتسعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأسفرت بقية مباريات الجولة التي أقيمت السبت الماضي لحساب المجموعة الأولى عن فوز فريق شنغهاي على فريق بينونة بسبعة أهداف مقابل ستة، وفوز فريق الإمارات على فريق إكسبو 2020 بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وتصدر فريق الإمارات ترتيب جدول المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه شباب الأهلي1 (ثانياً)، وشنغهاي (ثالثاً) ولكل منهما 3 نقاط، وبدون نقاط يحل إكسبو 2020 (رابعاً)، وبينونة (خامساً).

في المقابل يتصدر فريق شرطة دبي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويليه بنفس عدد النقاط دي أكس بي (ثانياً)، ثم الرايس سنتر (ثالثاً) 3 نقاط، أيه أف سي (رابعاً) نقطة واحدة، وشباب الأهلي 2 (خامساً)، واتحاد كلباء (سادساً) وكلاهما بدون نقاط.