شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت وجمعة يقودان هجوم المصري أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري تشكيل فريقه في مباراته ضد الأهلي التي تجمعهما على إستاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويتكون تشكيل المصري من:

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي، أحمد شوشة، أجمد شدي، حسن علي

الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، سعيدو سنبوري

الهجوم: أحمد رفعت، أحمد جمعة، عمر كمال

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد المصري التي تجمعهما على إستاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويخوض الأهلي مباراة المصري بننفس تشكيل مباراته الأخيرة ضد إنبي بدون تغييرات.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير و أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 33 نقطة، جمعها من 14 مواجهة خاضها الفريق بالدوري حتى الآن، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك وإنبي».

وتعادل في 3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز »، وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة، فيما يدخل المصري مواجهة اليوم وفي رصيده 29 نقطة جمعها من 18 مباراة.