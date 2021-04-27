شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر ببطولة كأس العرب بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس العرب المقرر لها ديبسمبر المقبل عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الجزائر و الفائز من منتخبى لبنان و جيبوتي ، و الفائز من منتخبي ليبيا و السودان.



مجموعة مصر

وللمرة الأولى باتت البطولة تحمل الطابع الرسمي بعد تصديق الاتحاد الدولي "فيفا" عليها مما يزيد من حجم الإثارة والندية بجانب التنافسية الطبيعية بين العرب، وخاصةً أيضًا مع اكتظاظ المنتخبات بلاعبين من الطراز العالمي يتوقع مشاركتهم جميعًا في هذا المحفل.

كما تُعد بطولة كأس العرب استعدادًا مثاليًا لقطر لاستضافة كأس العالم 2022، وفرصة مهمة لإثبات مدى تطور البنية التحتية قبل الحدث العالمي الأهم.

ستقام بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وستشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في تاريخها بالبطولة العربية وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.