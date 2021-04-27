شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: اتخصملي 5 ملايين جنيه فى الأهلى.. وأرحب باللعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صالح جمعه لاعب سيراميكا كليو باترا ، أن الأهلي خصم منه ما يصل إلى 5 ملايين جنيه طوال فترة تواجده بالقلعة الحمراء بسبب الخروج عن النص و الغيابات عن التدريب والسهر.

أضاف صالح جمعه في تصريحات تلفزيونية: تعرضت لأكثر من خصم في النادي الأهلي ولكن أكبر هذه الخصومات كانت بعد معلومة وردت لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بالسهر في أحد الأماكن.

تابع لاعب الأهلي السابق أنه في حالة تلقيه عرض بالإنتقال للزمالك فلن يمانع في ذلك ، في حالة تلقي عرض رسمي ، مؤكداً أن الزمالك هو أحد اقطاب الكرة المصرية واللعب له شرف.

أضاف صالح جمعه أنه عرض على شقيقه عبدالله جمعه لاعب الزمالك الإنتقال للأهلي منذ فترة ولكن شقيقه رفض ذلك و أكد أنه سعيد بالتواجد في نادي الزمالك.

كما أنتقد صالح جمعه ، المدير الفني السابق للأهلي رينيه فايلر ووصفه بالمدرب العنصري ، كان يتعامل معي بشكل سيئ.

أضاف لاعب سيراميكا أنه لا دخل له بمشاكل محمود كهربا و إيقافه مع النادي الأهلي لا علاقة له به نهائيا وطالبته بعدم تكرار أخطائي.