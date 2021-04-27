شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المصري بنفس تشكيل مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد المصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويخوض الأهلي مباراة المصري بننفس تشكيل مباراته الأخيرة ضد إنبي بدون تغييرات.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة زسعد سمير و أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات

خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف

ويدخل الأهلي مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يدخل المصري اللقاء مُحتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

وعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على دراسة فريق المصري جيدا من خلال مشاهدة عدد من مبارياته الأخيرة بالدوري للتعرف على أسلوب لعبه في الاستحواذ على الكرة وتحضير الهجمة واختراق دفاع المنافسين، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى تنفيذ خططه، ولمعرفة الثغرات الموجودة في صفوف الفريق البورسعيدي لاستغلالها فى اختراق دفاعاته وتحقيق الهدف المرجو من المباراة في مواصلة الانتصارات والمنافسة على استعادة صدارة الدوري.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المصري، كما حدث فى مباراة إنبي الأخيرة، وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات أمام مرمى المنافس، والاعتماد على اللعب في المساحات الموجودة في ظهر دفاع الفريق البورسعيدي، من أجل مباغتة المنافس وتحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

وحث موسيماني لاعبيه على ضرورة إنهاء نتيجة المباراة من الشوط الأول كما حدث في مباراة إنبي التي لم يتأجل حسمها حتى نهاية المباراة، وألا يكرر ما حدث في مباراة سموحة في التباري على إهدار الفرص وكانت النتيجة خسارة المواجهة بشكل درامي ومفاجئ للجميع، لاسيما أن فريقه يعاني من الإجهاد بسبب ضغط مباريات الدوري وخوض لقاء كل 72 ساعة، وهو ما يعرض اللاعبين للإرهاق.

على الجانب الآخر، يسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي سواء خطف الفوز، في حل اللعب على غلق المساحات أمام الخط الأمامي للأهلي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي يجيد تنفيذها الفريق البورسعيدي وهي التي وقع فيها الأهلي في مباراة سموحة قبل الأخيرة، أو التعادل مع الأهلي والخروج بنقطة من اللقاء.

وحث علي ماهر المدير الفني للمصري لاعبيه على ضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وطالبهم بضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الأهلي خاصة مفاتيح اللعب مثل محمد مجدي أفششة ومحمد شريف وحسين الشحات، مع الاستحواذ على منطقة وسط الملعب وعدم تركها لخط وسط الأهلي الذي يضم لاعبين مميزين مثل عمرو السولية واليو ديانج وأكرم توفيق.