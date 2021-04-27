شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتى»: قضيت أسبوعًا استثنائيًا فى «شتوتجارت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا، أنها وصلت إلى مستويات جديدة من الأداء خلال أسبوع «استثنائى» فى شتوتجارت حيث حققت انتفاضة فى ثلاث مباريات متتالية لتحصد لقبها الثانى على الأراضى الرملية فى بطولات التنس.

وفازت اللاعبة الأسترالية، التى بلغت عامها الـ25 يوم السبت، على أرينا سبالينكا المصنفة الخامسة 3-6 و6-صفر و6-3 فى نهائى البطولة، لتنال لقبها الثالث فى بطولات المحترفات هذا الموسم، وتعزز مكانتها فى صدارة التصنيف.

وجاء الانتصار على سبالينكا بعد الفوز على إيلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة وكارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة رغم خسارة المجموعة الأولى فى المواجهتين.

وقالت بارتى فى مؤتمر صحفى عقب حصد اللقب «هذا أسبوع استثنائى بالنسبة لى. لقد لعبنا الكثير من التنس والكثير من المباريات».

وأضافت «لقد شعرت أنى وصلت إلى مستويات جديدة فى أدائى، ويتعلق الأمر بالقدرة على التحلى بالهدوء واللعب بحرية ودون التفكير فى العواقب.. حيث كنت أحاول اللعب بأفضل شكل ممكن فى كل نقطة».