شكرا لقرائتكم خبر عن «لوك شاو»: مواجهة روما تحدد موسمنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لوك شاو، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بناددى مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن مواجهة روما الإيطالى، فى نصف نهائى بطولة الدورى الأوروبى، ستكون فرصة لاتخاذ خطوة فى الاتجاه الصحيح. ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة روما، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد، فى مباراة ذهاب الدور نصف النهائى، يوم الخميس المقبل، على أن تقام الإياب على ملعب الأوليمبيكو الأسبوع المقبل.

لوك شاو - صورة أرشيفية

وقال شاو، فى تصريحاته لقناة النادى: «لدينا ثلاث مباريات كبيرة، خاصة ضد روما، والتى يمكن أن تحدد شكل موسمنا». وأضاف: «أعتقد أننا لعبنا فى الدور نصف النهائى فى العامين الماضيين ولم ننجح فيهما.. إنها فرصة لاتخاذ خطوة فى الاتجاه الصحيح، من أجل تجاوز هذا الدور والفوز بتلك المسابقة».

ومن المقرر أن يصطدم مانشستر يونايتد بروما ثم سيواجه غريمه التقليدى ليفربول بالدورى الإنجليزى، على أن يسافر لمواجهة الإياب أمام ذئاب العاصمة الإيطالية.