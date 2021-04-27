شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين و يشرح طريقة الفوز علي المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشرح المدير الفني للزمالك للاعبين برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.