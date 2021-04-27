شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لمحمود الونش في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء.

وبدأ الونش برنامجه التأهيلي بمجموعة من التمارين العلاجية في صالة الجيمانزيوم، ثم خضع لفقرة تأهيلية أخرى بالكرة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتعرض محمود حمدي الونش لكدمة في الركبة خلال مواجهة الزمالك والبنك الأهلي والتي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمس في الدوري الممتاز.