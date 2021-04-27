شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجريت اليوم، قرعة كأس العرب2021 والمقرر اقامتها في قطر بنهاية العام الجار بمشاركة 16 منتخب يتنافسون في 4 مجموعات مختلفة وذلك في حضور جيالي إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة إلى جانب

فيما

وقام بسحب القرعة عدد من نجوم الساحرة المستديرة في الملاعب العربية يأتي في مقدمتهم وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ونواف التمياط، نجم الكرة السعودية، وهيثم مصطفي، قائد منتخب السودان السابق بالإضافة إلى يونس محمود، قائد منتخب العراق السابق.

وكانت اللجنة المنظمة قد صنفت ال23 منتخب المشارك إلى 4 مستويات، وتأهل 9 منتخبات بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات فيما سيخوض 7 منتخبات مرحلة إقصائية بخروج المغلوب.

وشهد الحضور المصري تواجد احمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إلى جانب محمد بركات، مدير المنتخب الأول.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة بطولة كأس العرب 2021 في الملاعب نفس الملاعب التي ستستقبل نهائيات كأس العالم 2022.