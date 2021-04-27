شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وتشيلسي.. تعرف على التشكيل الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره تشيلسي الإنجليزي بعد قليل، في إطار مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن التشكيل الرسمي للفريق الأبيض وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو – فاران – ناتشو.

خط الوسط: مارسيلو – مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – كارفخال.

خط الهجوم: كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

فيما قرر مدرب البلوز توماس توخيل الدفع بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستنسين – تياجو سيلفا – روديجير.

خط الوسط: أزبلكويتا– كانتي – جورجينيو – تشيلويل.

خط الهجوم: ماسون ماونت – فيرنر – بوليسيتش.

ويأمل زيدان في تحقيق فوز مريح خلال لقاء اليوم من أجل دخول لقاء الإياب بأفضلية نسبية تمكنه من تجنب المفاجآت خاصة وأن فريق تشيلسي يعيش أوقات مميزة تحت قيادة المدرب توماس توخيل.