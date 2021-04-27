شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: موافق على اللعب بقميص الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة نجم فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أنه سيوافق على الانتقال لصفوف نادي الزمالك حال وصول عرض رسمي من النادي الأبيض.

وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات متلفزة: «في السابق كنت أرفض اللعب لصفوف الزمالك احتراماً للنادي الأهلي وجماهيره، ولكن بعد الرحيل أستطيع اللعب بالقميص الأبيض».

وأردف: «الزمالك نادي كبير وله شعبية جارفة ويمتلك العديد من الألقاب ويعتبر قطب من أقطاب الكرة المصرية وفريق عملاق بلا أدنى شك».

وأنهى تصريحاته: «أنا عصبي ومتسرع ولو كنت لاعباً في الزمالك في السابق كنت سأرحل أيضاً بسبب عدم الالتزام مثلما حدث في الاهلي، أعترف بأخطائي».