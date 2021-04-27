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صالح جمعة: موافق على اللعب بقميص الزمالك

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة نجم فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أنه سيوافق على الانتقال لصفوف نادي الزمالك حال وصول عرض رسمي من النادي الأبيض.

وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات متلفزة: «في السابق كنت أرفض اللعب لصفوف الزمالك احتراماً للنادي الأهلي وجماهيره، ولكن بعد الرحيل أستطيع اللعب بالقميص الأبيض».

وأردف: «الزمالك نادي كبير وله شعبية جارفة ويمتلك العديد من الألقاب ويعتبر قطب من أقطاب الكرة المصرية وفريق عملاق بلا أدنى شك».

وأنهى تصريحاته: «أنا عصبي ومتسرع ولو كنت لاعباً في الزمالك في السابق كنت سأرحل أيضاً بسبب عدم الالتزام مثلما حدث في الاهلي، أعترف بأخطائي».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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