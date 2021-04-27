شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يوجه نصيحة لكهربا :«السهر والبنات سبب تراجع ‏مستواي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه صالح جمعة، نجم وصانع ألعاب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، نصيحة لمحمود كهربا، جناح الفريق الأحمر.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية: «حذرت كهربا وبحذر ه تاني، مش عايز اللي حصل معايا يحصل معاه، النادي الأهلي مفيش أحسن منه».

وأضاف: «أعترف بأن السهر والبنات سبب تراجع مستواي، وأعترف بكل أخطائي».

وأوضح: «ولكن هذا كان قبل الزواج، الآن أنا متزوج وأبلغ من العمر 27 عامًا، والأمور تغيرت تمامًا».

ورحل صالح جمعة عن صفوف الأهلي وانضم لصفوف سيراميكا في الموسم الجاري.