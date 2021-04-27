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صالح جمعة يوجه نصيحة لكهربا :«السهر والبنات سبب تراجع ‏مستواي»‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه صالح جمعة، نجم وصانع ألعاب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، نصيحة لمحمود كهربا، جناح الفريق الأحمر.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية: «حذرت كهربا وبحذر ه تاني، مش عايز اللي حصل معايا يحصل معاه، النادي الأهلي مفيش أحسن منه».

وأضاف: «أعترف بأن السهر والبنات سبب تراجع مستواي، وأعترف بكل أخطائي».

وأوضح: «ولكن هذا كان قبل الزواج، الآن أنا متزوج وأبلغ من العمر 27 عامًا، والأمور تغيرت تمامًا».

ورحل صالح جمعة عن صفوف الأهلي وانضم لصفوف سيراميكا في الموسم الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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