شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: شقيقي رفض الانتقال للأهلي بسبب علي معلول ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صالح جمعة، نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أن شقيقه عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، رفض الانتقال لصفوف الأهلي في وقت سابق.

وأضاف صالح في تصريحات تليفزيونية: «عبدالله رفض الانتقال للأهلي بسبب علي معلول، فهو يراه أفضل منه في الجبهة اليسرى للنادي الأحمر، ومن الصعب اللعب والمشاركة على حسابه».

كان عبدالله جمعة قد انتقل لصفوف الزمالك قادمًا من إنبي بعد فترة من التألق خلال إعارته للمصري البورسعيدي موسم 20015-2016.