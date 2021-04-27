شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: أنا أفضل من عبدالله السعيد و«أفشة» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صالح جمعة نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي إنه يتفوق على عبدالله السعيد نجم بيراميدز كذلك محمد مجدي أفشة.

وأضاف صالح خلال تصريحات متلفزة: «أحترم عبدالله السعيد وأفشة وهما نجمان كبيران، ولكن أعتقد أن محمد أبوتريكة فقط هو من يتفوق عليّ في مركز صناعة الألعاب في مصر خلال السنوات الأخيرة».

وشدد صالح على أن عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي خلال رحلته مع الأهلي تسبب في تراجع مستواه.

ورحل صالح عن الأهلي نهاية الموسم الماضي وانضم لصفوف سيراميكا كليوباترا.