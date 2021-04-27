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صالح جمعة: أنا أفضل من عبدالله السعيد و«أفشة» ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صالح جمعة نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي إنه يتفوق على عبدالله السعيد نجم بيراميدز كذلك محمد مجدي أفشة.

وأضاف صالح خلال تصريحات متلفزة: «أحترم عبدالله السعيد وأفشة وهما نجمان كبيران، ولكن أعتقد أن محمد أبوتريكة فقط هو من يتفوق عليّ في مركز صناعة الألعاب في مصر خلال السنوات الأخيرة».

وشدد صالح على أن عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي خلال رحلته مع الأهلي تسبب في تراجع مستواه.

ورحل صالح عن الأهلي نهاية الموسم الماضي وانضم لصفوف سيراميكا كليوباترا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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