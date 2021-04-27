شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الراحلين عن قائمة ريال مدريد.. إيسكو أبرزهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قرر الاستغناء عن 6 أسماء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستثمارية للإدارة المدريدية من أجل التعاقد مع عدد من الصفقات المهمة خلال الميركاتو القادم.

وضمت القائمة الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو والذي لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال الموسم الحالي برغم الحصول على فرص المشاركة أساسياً ودعم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتسبب أداء إيسكو خلال لقاء ريال سوسيداد الأخير في انتقادات لاذعة من قبل الصحف الإسبانية وغضب جماهيري كبير وذلك بسبب بطئه الشديد في التمرير، وهو ما تسبب في تراجع الأداء الهجومي للفريق ليخرج اللقاء بالتعادل السلبي.

كما شملت قائمة الراحلين كلاً من (داني سيبايوس، تاكيفوسا كويو، إبراهيم دياز، بورحا مايورال، خيسوس فاليجو).

وتستعد إدارة نادي ميلان الإيطالي لتقديم عرض للإدارة البيضاء من أجل الحصول على خدمات اللاعب إبراهيم دياز خاصة أنه قدم أداء جيدا خلال فترة الإعارة.

وقد تشمل أسماء الراحلين عن صفوف ريال مدريد أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الأزمة المالية التي يمر بها النادي ومحاولة إيجاد تمويل لتجديد تعاقد عقد القائد سيراخيو راموس.