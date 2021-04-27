شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة : حسام غالي «مثلي الأعلى».. وكان يتعدى على زملائه في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صالح جمعة نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي إن مثله الأعلى هو حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس الشعب الحالي ، مؤكداً أنه قائد مثالي .

وأضاف خلال تصريحات متلفزة في حواره لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» على فضائية «القاهرة والناس» اليوم الثلاثاء: «لم أتجاوز ضد حسام غالي مطلقاً، ولكنه كان عصبي جداً خلال التدريبات والمباريات» .

وأكمل: «حسام غالي تشاجر معي ومع أكثر من زميل وقام بالتعدي بالضرب علينا في بعض الأوقات».

وأنهى تصريحاته: «بخلاف عصبية حسام غالي فهو قائد مثالي ومثل أعلى بالنسبة لي».