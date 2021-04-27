شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. عادل المأمور مقتحم المنتخب مع العملاقين إكرامى والبطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم أبرز معلومات عن عادل المأمور حارس مرمى الزمالك السابق.

عادل المأمور مواليد 11 نوفمبر 1955، فهو حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب السابق فى فترة السبعينات والثمانينيات، ولعب للزمالك من موسم 1975-76 إلى 1987-88 والمنتخب من 1977 إلى 1985، وصل رصيد المأمور فى بطولة الدورى إلى 194 مباراة ، واهتزت شباكه بـ 88 هدف .

بدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح في اقتحام المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين.

كان يلعب المأمور، فى مركز الهجوم، وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى وكان الفريق قد استأنف تغيراته فارتدى المأمور تشيرت حارس المرمى في نادى المياه في هذه المباراة ببراعة فاشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى، اشترك في دورة الالعاب الأوليمبية بلوس انجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 في نيجيريا.