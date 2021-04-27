رئاسة اتحاد السباحة بين المرزوقي والشريف

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد السباحة غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد بتقدم 14 نادياً بطلب للترشيح في عضوية مجلس الإدارة المقبل الذي سيقود الاتحاد عن الدورة الانتخابية 2020-2024، وتقدم بطلب الترشح على منصب رئيس الاتحاد، كل من عادل المرزوقي عن نادي الجزيرة، والدكتور أحمد سعد الشريف عن نادي الوصل.

وأكد عضو لجنة الانتخابات المتحدث الرسمي حسن المرزوقي، تقدم 9 أندية بالترشح على منصب عضوية مجلس الإدارة، وهم علي الكعبي «الفجيرة»، سعيد عبيد الجسمي «الوحدة»، جمعة البلوشي «العين»، عامر عيسى «النصر»، خليفة الكعبي «دبا الفجيرة»، خالد مراد المازمي «الذيد»، أحمد عبدالله الحوسني «تراث الإمارات»، فيصل عبد القادر المرزوقي «الظفرة»، إسماعيل أحمدالحوسني «بني ياس»، وتقدم لمنصب العنصر النسائي كل من مريم الشامسي «العين»، فاطمة محمد «الشارقة».

وقال المرزوقي: «ستقوم لجنة الانتخابات بفحص الاستمارات المقدمة وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 10 مايو المقبل، على أن يتم فتح باب الطعون على القائمة يوم 11 مايو، ويغلق يوم 18 من الشهر نفسه، وستقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 مايو المقبل، على أن تقام الانتخابات يوم 26 مايو في مكان سيتم تحديده لاحقاً».