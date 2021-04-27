شكرا لقرائتكم خبر عن هيسكث يواجه الحبتور بآمال الوصول للنهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي في الخامسة مساء الأربعاء، فريقا الحبتور وهيسكث في اليوم قبل الختامي لبطولة شهر إبريل للبولو، والتي تعد خاتمة نشاط الموسم الحالي لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية؛ حيث يسعى الفريقان إلى أن يكونا طرفاً في المباراة الختامية التي ينتظر أن تشهد متابعة وحضوراً جماهيرياً مميزاً.

وكان هيسكث بقيادة رجا أبو الجيبين خسر مباراته أمام منافسه فريق انكورا بقيادة خالد العمران 7-5، بعد مباراة قوية، لذلك فإن مباراة اليوم هي مباراة الفرصة الأخيرة لهيسكث وإلا سيودع البطولة والموسم بخفي حنين، وفي المقابل يسعى فريق الحبتور بقيادة المايسترو محمد الحبتور لأن يضغط منذ البداية حتى لا يدخل في «حسبة برما» وضربات الجزاء لأنه في حالة الخسارة سيصبح لكل فريق من الفرق الثلاثة فوز واحد، أما إذا فاز فإنه سيلعب النهائي مع انكورا يوم الجمعة، خاصة أنه سيبدأ المباراة بأفضلية التقدم بنصف جول «فارق الهانديكاب» وهذا سيشكل مصدر إزعاج لمنافسه هيسكث.

ويضم فريق الحبتور محمد الحبتور وحبتور الحبتور سانتوس اريارتي ودياز البريدي، بينما يضم فريق هيسكث رجا أبو الجيبين ولورن ديكسون وتوماس اريارتي وتوماس بلاسيوس.