شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: اشتريت محمود زيزو من الإسماعيلى بـ400 ألف وبعته للزمالك بـ14 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته فى إثارة الجدل، خاصة مع القطبين، كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن قام بشراء محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب خط الوسط بنادى الزمالك الحالى، بمبلغ 400 ألف جنيه من الإسماعيلى، ثم قام ببيعه للقلعة البيضاء مقابل 14 مليون جنيه.

وكتب عامر، عبر حسابه على فيس بوك: "أمس شاهدنا محمود عبد العزيز زيزو، يعود للملاعب المصرية فى فريق نادى الزمالك، محمود عبد العزيز، انتقل لنادى سموحة بمعرفتى بحوالى 400 ألف جنيه من النادى الإسماعيلى، بعد موسم واحد بعته للزمالك بـ 14 مليون جنيه، منهم 10 مليون جنيه دفعت بيهم ثلث قيمة أرض نادى سموحة ببرج العرب، التى دفع فيها سموحة حوالى 60 مليون جنيه وثمنها الآن أكثر من 2 مليار جنيه".





وسبق وكشف رئيس نادى سموحة، أنه منح الزمالك هدية وهى طارق حامد لاعب وسط الأبيض الذى يعتبر من أفضل اللاعبين فى مركزه عبر تاريخ الكرة المصرية، وقال فرج عامر فى مداخلة هاتفية مع برنامج اللعبة الحلوة، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "منحت الزمالك أفضل اللاعبين من سموحة، فى المقابل هما معندهمش سرعة فى اتخاذ القرار، ولا أعتبر مصطفى فتحى لاعبا من الزمالك لأن الأبيض كاد يقضى عليه كروياً وينهى حياته فى الملاعب لولا سموحة".

وأضاف فرج عامر: "مصطفى فتحى احترم كلمته معى وجاله عروض مادية أكبر ورفض بعكس لاعب من الأهلى وقع لنا وتراجع عن الاتفاق".

وعن صفقة طارق حامد قال فرج عامر، "كلمت عدلى القيعى قبل بيعه للزمالك قلت له ده أفضل لاعب فى مصر ومالوش مثيل قالى هعرضه على الأهلى وكلمته بعدها ثلاث مرات ولكن القرار لم يكن قراره قالى أنا مصدقك مش هتغشنى، طارق حامد من كهرباء طلخا وراح الطلائع ومشوه وجابه اللواء عبد الجليل وقالى أوصيك بهذا اللاعب وقولتله رزقى ورزقه على الله وتألق معنا".