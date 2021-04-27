شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نامونجو التنزاني المحدد لها التاسعة من مساء الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة المختارة 18 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عبد الله بكري - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي

وشهدت القائمة استبعاد كلاً من شريف إكرامى، عبد الله السعيد، رمضان صبحى، محمد فاروق، لمنحهم راحة، كما عاد الغانى جون أنطوى بعدما كان مستبعدا من مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.