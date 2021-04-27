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هنا الاولمبياد.. رفع الأثقال يتوج بميداليتان بعد مرور 5 سنوات بأثر رجعى

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القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن .

حققت مصر فى الدورة الاولمبية التى اقيمت فى لندن 2012 ، ميداليتان فضيتان ، الأولى عن طريق كرم جابر فى المصارعة، والثانية عن طريق علاء ابو القاسم فى السلاح ، ولكن بعد مرور 5 سنوات حصدت مصر ميداليتان أخرتان من نفس الدورة  بأثر رجعى لمنتخب رفع الاثقال، ولكن كيف حدث ذلك .

اعلن الاتحاد الدولى لرفع الاثقال عام 2016، منح مصر ميداليتان  بخلاف ما تحقق فى لندن، بحصول عبير عبد الرحمن لاعبة منتخب رفع الاثقال على  الميدالية الفضية ، وحضول طارق يحيى لاعب المنتخب أيضا بميدالية برونزية .

وحصل اللاعب على البرونزية بعد ثبوت تعاطي صاحب المركز الثالث بطل روسيا للمنشطات ، و كذلك حققت عبير الفضية بعد أن أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية سحب الميداليات التى حققها لاعبات كازاخستان و روسيا و بيلاروسيا وهى عبارة عن الذهبية والفضية والبرونزية  نتيجة تورط اللاعبات في تناول المنشطات، وبذلك أصبح إجمالى ميداليات مصر المحتسبة من اولمبياد لندن 4 ميداليات مقسمة الى  3 فضيات ، و برونزية .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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