شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى الزمالك استعدادًا للمقاولون.. وتألق مروان وجنش وروقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للفريق المقام اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، وخاض اللاعبون فقرات بدنية خاصة تحت إشراف فيرناندو مسئول الأحمال بالجهاز الفني، حيث بدأت بسباق سرعات، ثم فقرة أخرى خاصة بالتحكم بالكرة.

وشارك اللاعبون في تقسيمة قوية في جزء من الملعب تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين الفريقين، حيث تألق العديد من اللاعبين أبرزهم مروان حمدي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم ومستحق على حساب البنك الأهلي مساء الأثنين، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي.